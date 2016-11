Red Dead Redemption in Kürze für PC und PS4 - mit PlayStation Now

Bis zur Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 im Herbst des kommenden Jahres ist es noch einige Monate hin, doch Freunde des digitalen Wilden Westens dürfen sich aber in bereits wenigen Tagen über die Möglichkeit freuen, den Vorgänger auf zwei weiteren Plattformen zu spielen - zumindest über Umwege. Wie Rockstar Games über Twitter angekündigt hat, sollen Red Dead Redemption und der Undead-Nightmare-DLC ab dem 6. Dezember 2016 über den Streamingdienst PlayStation Now spielbar sein. Damit wird es möglich sein, den PS3-Klassiker sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf dem PC zu spielen - ein kleines Novum, warten viele doch bis heute vergebens auf eine PC-Umsetzung des Spiels aus dem Jahr 2010.



Red Dead Redemption and Undead Nightmare Coming December 6th to @PlayStation Now: https://t.co/96AY7OZgDO pic.twitter.com/T8HnJVVvqH — Rockstar Games (@RockstarGames) 30. November 2016

Einen Haken hat die Sache jedoch: Zum jetzigen Zeitpunkt ist PlayStation Now nur sehr eingeschränkt nutzbar, nämlich lediglich in Nordamerika, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden - deutsche Cowboys müssen also vorerst weiterhin draußen bleiben. Xbox-One-Nutzer haben es da etwas einfacher: Auf Microsofts Konsole ist Red Dead Redemption dank Abwärtskompatibilität bereits seit einigen Monaten spielbar. Dafür kommen PS4-Nutzer seit Oktober in den Genuss des Vorgängertitels Red Dead Revolver aus dem Jahr 2004. Ob Red Dead Redemption auch noch als Download-Fassung auf der PS4 erscheint, ist derzeit ungewiss. Für Neuigkeiten dahingehend haltet ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite zum Spiel im Blick.

Von Luis Kümmeler

