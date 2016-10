Red Dead Redemption: ​Via PS Now "bald" auf PC und PS4 spielbar

21.10.2016 um 10:50 Uhr Sony will Red Dead Redemption (1) in Bälde auch PC- und PS4-Besitzern via Playstation Now zugänglich machen. Auf beiden Plattformen ist Rockstars Western-Hit bislang nicht spielbar. Dank des Game-on-Demand-Services soll sich das ändern. Der Nachfolger Red Dead Redemption 2 wurde indes gerade nur für Konsolen angekündigt.