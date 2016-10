Red Dead Redemption: Rockstar ändert Profilbilder - Ankündigung bevorstehend?

Rockstar Games heizt die Gerüchteküche an. Der Grund: Das Entwicklerstudio aktualisiert die Profilbilder in den sozialen Kanälen, darunter Facebook und Twitter. Wer die Webseite von Rockstar Games besucht, bekommt als Vorschaltbild derzeit ebenfalls das neue Profilbild zu sehen. "Spielt nicht mit meinen Emotionen", schreibt ein Spieler. "Das kann nur eines bedeuten", antwortet ein anderer. Für Spieler scheint klar zu sein: Eine Ankündigung zu Red Dead Redemption steht kurz bevor. Das Profilbild zeigt ein schwarzes Logo auf einem roten Hintergrund - mit verwaschenem Look. Es würde optisch also perfekt zur Western-Action von Rockstar Games passen. Die Entwickler veröffentlichten das Foto ohne jeglichen Kommentar - und sorgen entsprechend für hitzige Diskussionen.

Gerüchte um eine Ankündigung aus dem Red Red-Universum gab es in diesem Jahr bereits einige. Anfang September kamen Spekulationen auf, wonach Rockstar Games eine Remastered-Version des erfolgreichen Red Dead Redemption auf dem PlayStation Meeting am 7. September vorstellen könnte. Die Ankündigung blieb jedoch aus. Zuvor war bereits die Rede davon, dass Rockstar Games auf der E3 2016 vertreten sein könnte. Auch das bewahrheitete sich nicht.

Dass Rockstar Games an neuen Projekten arbeitet, hatte Publisher Take-Two immer wieder betont. In den im Mai bekannt gegebenen Geschäftsergebnissen sagte der Vorstand, dass die Tochterfirma Rockstar Games schon bald "einige aufregende Projekte" enthüllen werde. Dabei soll es sich zum einen um Fortsetzungen "unserer berühmten Serien" und zum anderen aber auch um "neue Games-Marken" handeln, "mit denen wir unser branchenweit einmaliges Portfolio noch weiter ausbauen wollen". Unsere Themenseite zu Rockstar Games hält euch auf dem Laufenden.

Quelle: Twitter, Facebook, Rockstar Games Webseite