Red Dead Redemption auf PC und PS4: Jetzt bei PlayStation Now erhältlich

Red Dead Redemption am PC und auf PlayStation 4 spielen - PlayStation Now macht's möglich. Sony und Rockstar Games haben die PS3-Version des Western-Hits für die Streaming-Plattform veröffentlicht. Mitglieder erhalten somit vollen Zugriff auf das Hauptspiel - und den Zusatzinhalt Undead Nightmare. Einen Haken hat die Sache jedoch: Zum jetzigen Zeitpunkt ist PlayStation Now nur sehr eingeschränkt nutzbar, nämlich lediglich in Nordamerika, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden - deutsche Cowboys müssen also vorerst weiterhin draußen bleiben. Hierzulande steckt der Streaming-Dienst noch in den Kinderschuhen. In regelmäßigen Abständen führt Sony Beta-Tests durch, um PlayStation Now auf den Deutschland-Start vorzubereiten.

Bislang nannte Sony keinen Starttermin für den Streaming-Service in Deutschland. Xbox-One-Nutzer erhalten auf einfacherem Weg Zugriff auf Red Dead Redemption: Auf Microsofts Konsole ist der Western-Hit durch die Abwärtskompatibilität bereits seit einigen Monaten spielbar. Dafür kommen PS4-Nutzer seit Oktober in den Genuss des Vorgängertitels Red Dead Revolver aus dem Jahr 2004. Ob Red Dead Redemption auch als reguläre Download-Fassung auf der PS4 erscheint, ist derzeit ungewiss. Für aktuelle Neuigkeiten zum Spiel behaltet ihr am besten unsere Themenseite im Auge. Derzeit arbeitet Rockstar Games an Red Dead Redemption 2.

Um PlayStation Now nutzen zu können, sind eine kostenpflichtige Mitgliedschaft und eine Internetverbindung notwendig. In unserem Special zu PlayStation Now stellen wir euch den Streaming-Dienst genauer vor.