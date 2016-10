Red Dead Redemption 2: Neues Teaser-Bild mit sieben Westernhelden

Dass Rockstar Games in Kürze Neuigkeiten aus dem Red-Dead-Universum bekannt gibt, scheint inzwischen festzustehen. Die Entwickler veröffentlichten nun ein neues Artwork, das nicht nur aufgrund seiner Farbgestaltung mit großer Wahrscheinlichkeit zur Western-Action gehört. Denn darauf sind sieben stilisierte Charaktere zu sehen - aufgereiht vor einer tief stehenden Sonne. Noch ist unklar, welche Charaktere auf dem Artwork tatsächlich zu sehen sind. Bis zur Ankündigung des derzeit noch geheimen Rockstar-Spiels dürfte diese Frage unbeantwortet bleiben. Eine Nahaufnahme mit den Charakteren findet ihr in unserer Galerie.

Bereits am Wochenende sorgte Rockstar Games mit aktualisierten Profilbildern auf Facebook, Twitter und Co. für Aufsehen. Das neue Profilbild zeigt ein schwarzes Logo auf einem roten Hintergrund - mit verwaschenem Look. Es würde optisch also ebenfalls perfekt zur Western-Action von Rockstar Games passen. Zweifel, dass in Kürze Neuigkeiten zur Red-Dead-Serie folgen, dürfte spätestens mit der Veröffentlichung des neuen Artworks wohl niemand mehr haben.

Aufgrund fehlender Infos bleibt nach wie vor unklar, ob Rockstar Games einen völlig neuen Serienableger oder womöglich eine Remastered-Version von Red Dead Redemption ankündigt. Letztere kursierte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder als Gerücht durch die Weiten des Internets. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Unsere Themenseite zu Red Dead Redemption hält euch mit aktuellen News auf dem Laufenden. Das Artwork haben wir oberhalb der Meldung eingebunden.