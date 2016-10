Red Dead Redemption 2 mit Garfield? Fans interpretieren Teaser-Bild neu

Rockstar Games heizt die Gerüchteküche um einen Nachfolger von Red Dead Redemption an. In den vergangenen Tagen veröffentlichten die Entwickler zwei Bilder, die recht eindeutig auf eine baldige Ankündigung zur Western-Action hindeuten. Es dauerte nicht lange, bis kreative Fans die Artworks völlig neu interpretierten. Von König der Löwen über Rockstar Games presents Table Tennis bis hin zu Red Dead Final Fantasy ist alles dabei - selbst Spitzen gegen die Weltraum-Sandbox No Man's Sky kann sich so mancher Spieler nicht verkneifen. Die kreativsten Ideen haben wir nachfolgend eingebunden.

Das jüngst von Rockstar Games veröffentlichte Bild zeigt die Silhouetten sieben mutmaßlicher Westernhelden vor einer tiefstehenden Sonne. Es wird spannend, zu sehen sein, welche Neuigkeiten Rockstar Games demnächst bereithält. Bleiben die Entwickler ihrem bisherigen Rhythmus treu, dürften heute, um 15 Uhr, neue Infos folgen - die ersten beiden Bilder wurden jeweils um diese Uhrzeit ins Netz gestellt. Bereits am Wochenende sorgte Rockstar Games mit aktualisierten Profilbildern auf Facebook, Twitter und Co. für Aufsehen. Das Profilbild zeigt ein schwarzes Logo auf einem roten Hintergrund - mit verwaschenem Look. Dass eine Ankündigung aus dem Red-Dead-Universum bevorsteht, bezweifelt wohl niemand mehr. Weitere Infos halten wir auf unserer Themenseite zu Red Dead Redemption bereit.

Red Dead Redemption Teaser-Bild neu interpretiert - die besten Fan-Beiträge

So damn hyped right now. pic.twitter.com/vU5UJjoPf7 — Peter Harries (@PeterHarries) October 17, 2016

Zoom in.... aha! I knew it! pic.twitter.com/N8XvbyT45u — Mark Brown (@britishgaming) October 17, 2016

Hmm ... what is the meaning of this cryptic tweet from Rockstar ... pic.twitter.com/GNzzMwtYTB — Pixelated Boat (@pixelatedboat) October 17, 2016

Datamined Rockstar's website and found this trailer and.. well, uhm about that supposed Red Dead teaser.. pic.twitter.com/ZGMkUZdLlP — Nibel (@Nibellion) October 17, 2016

Red Dead Trump Quelle: neogaf.com Agent? Quelle: neogaf.com



Can't believe Rockstar just ripped off Firewatch pic.twitter.com/78dI1TyxEo — Tom Phillips (@tomphillipsEG) October 17, 2016