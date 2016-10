Red Dead Redemption 2: Domain deutet auf Red Dead Online hin

In Kürze dürfte es Neuigkeiten zur Red-Dead-Serie (Red Dead Revolver, Red Dead Redemption) von Rockstar Games geben. Über ihre sozialen Kanäle heizen die Entwickler die Gerüchteküche seit dem Wochenende kräftig an. Zwei veröffentlichte Teaser-Bilder lassen aufgrund ihrer Farbgestaltungen und Motive darauf schließen, dass Rockstar Games eine Ankündigung zur Western-Action plant. Aktuelle Domain-Registrierungen der Entwickler lassen Fans derzeit über einen Online-Modus spekulieren. Wie sich der Who-is-Datenbank entnehmen lässt, registrierte Rockstar Games jüngst die Adresse reddeadonline.com. Kommt Red Dead Online?

Wer die URL in die Adresszeile eintippt, landet derzeit auf der Newswire-Seite von Rockstar Games. Möglich, dass unter der Adresse künftig Inhalte zu einem möglichen Online-Modus des neuen Red-Dead-Spiels zu finden sind. Ähnliches könnte auch für die Adresse reddead.online gelten, die die Entwickler bereits vor rund einem Jahr im Internet registrierten. Aufgrund fehlender Infos von Rockstar Games bleibt abzuwarten, welche Online-Funktionen die Entwickler möglicherweise für das neue Red-Dead-Spiel planen.

Dass aber - wie bei Red Dead Redemption - ein Online-Modus mit an Bord ist, dürfte wahrscheinlich sein. Möglicherweise stehen auch die sieben Charaktere, die auf dem aktuellen Teaser-Bild zu sehen sind, in Verbindung mit der Online-Komponente des neuen Red-Dead-Spiels? In Kürze dürften uns weitere Infos erreichen. Unsere Themenseite zu Red Dead Redemption hält euch mit aktuellen Meldungen auf dem Laufenden.

Quelle: Who is