Die Katze ist aus dem Sack: Red Dead Redemption 2 kommt. Zeit für unsere Redakteure Thomas Szedlak, Lukas Schmid und Christian Dörre, sich an den Vorgänger zurück zu erinnern.

Red Dead Redemption erschien 2010 für Xbox 360 und Playstation 3. Obwohl es nicht der wirkliche erste Teil der Red-Dead-Serie war, stellte das Spiel für viele den Einstieg in das damals noch sehr stiefmütterlich behandelte Genre der Westerngames dar. Die Freiheiten, die man als Spieler in der großen, offenen Prärie genoss, die vielen Möglichkeiten, die man neben der Story hatte, all das machte den Titel zu einer besonderen Erfahrung, an welche sich die Redakteure Thomas Szedlak, Lukas Schmid und Christian Dörre in einem Video zurück erinnern.

Sie schwelgen in Erinnerungen daran, wie politisch inkorrekt der Titel teilweise war und wie sich die Erzählweise der Geschichte von der anderer Spiele unterschied. Ein wichtiger Punkt ist auch die Grafik des Spiels, welche durch den Tag-und-Nacht-Wechsel und die Lichtstimmung die Atmosphäre maßgeblich prägte.

Natürlich sprechen unsere Redakteure auch darüber, was sie sich vom Nachfolger erwarten. Vor allem der Titel Red Dead Redemption 2 wirft Fragen auf. Wird das Spiel eine direkte Fortsetzung - oder vielleicht auch eine Vorgeschichte - von Red Dead Redemption sein? Oder hat man den Titel einfach nur aufgrund der Popularität gewählt und erzählt einfach eine völlig neue und unabhängige Story? Was hat es mit den sieben Westernhelden auf dem Teaserbild auf sich?

Spekuliert mit uns mit, während ihr unser Video anschaut.