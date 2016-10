Während PC-Spieler noch nicht mal wissen, ob sie überhaupt in den Genuss des neuen Western-Abenteuers Red Dead Redemption 2 kommen, müssen sich auch Besitzer einer Xbox One gedulden - zumindest, was Bonus-Inhalte für das Actionspiel angeht.

Denn Sony und Rockstar Games haben eine Kooperation bekannt geben, die sich um eben diese Bonus-Inhalte für Red Dead Redemption 2 dreht. Durch die Partnerschaft erhalten Besitzer einer Playstation 4 ausgewählte, neue Inhalte vor allen anderen. Um was für Bonus-Inhalte es sich dabei genau handelt, ist noch nicht bekannt. Darüber wollen Sony und Rockstar Games zu einem späteren Zeitpunkt sprechen. Eventuell handelt es sich um Content für den Online-Part des Spiels. Da dieser aber noch nicht wirklich vorgestellt wurde, kann Sony auch noch nicht darüber sprechen.

Möglich wären natürlich ebenso Einzelspieler-DLCs. Red Dead Redemption Teil 1 wurde mit solchen Erweiterungen versorgt. Darunter das Zombie-Abenteuer Undead Nightmare.

Bekannt ist ebenfalls noch nicht, wie lange Xbox-One-Fans darauf warten müssen, bis sie ebenfalls in den Genus der Zusatzinhalte kommen. Eine zu lange Wartezeit könnte zu Frust führen. Sony hofft natürlich, dass viele Spieler lieber zur Playstation-4-Version von Red Dead Redemption greifen werden. Zwar ist es noch nicht offiziell erklärt worden, aber sehr wahrscheinlich wird das Spiel auch die 4k-Auflösung unterstützen und dann stellt die PS4 Pro zeitlich gesehen die erste Möglichkeit dar, das Actionspiel in dieser Auflösung zu genießen - vorausgesetzt, es wird nicht verschoben und die Xbox One Scorpio erscheint erst nach dem Release.

Zunächst jedoch kann man sich mit dem neuen Trailer auf das Spiel einstimmen.

Quelle: Playstation Blog