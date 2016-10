Entwickler Rockstar Games hat am vergangenen Donnerstag den ersten Trailer zum kürzlich angekündigten Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Darin gibt es erste Einblicke in die weiten Landschaften zu sehen, die die Spieler im Herbst 2017 erwarten werden. Den entsprechenden Trailer könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung noch einmal ansehen. Fans haben den Trailer bereits nach versteckten Hinweisen durchsucht, die etwas über die kommende Geschichte in Red Dead Redemption 2 verraten. Dabei ist den Spielern ein Detail bei einem der gezeigten Pferde aufgefallen.

Demnach gibt es im Trailer einen Reiter der auf einem tiefschwarzen Pferd sitzt, dessen Blesse ein bekanntes, weißes Muster zeigt. Erste Fans behaupten nun, dass den Spielern des Vorgängers dieses Pferd bekannt vorkommen müsste. Im Reddit-Forum meldet sich in diesem Zusammenhang der Nutzer TRexFlex072 mit einer interessanten Theorie zu Wort. In Red Dead Redemption hat sich das Pferd von Protagonist John Marston äußerlich verändert, wenn der Ehre-Wert des Charakters im Spiel sank. Dabei wurde es zu einem tiefschwarzen Pferd mit deutlich sichtbaren Verletzungen.

Die Theorie: Beim Pferd im Trailer könnte es sich um John Marstons Begleiter handeln - allerdings ohne die oben genannten Verletzungen. Demnach könnte das kommende Open-World-Spiel von Rockstar tatsächlich ein direkter Nachfolger zum Vorgänger aus dem Jahr 2010 sein. Weitere Meldungen zu Read Dead Redemption 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.