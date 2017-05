Der in dieser Woche aufgetauchte Screenshot, der eine Szene aus dem Wilden Westen zeigt, hat nichts mit Red Dead Redemption 2 zu tun. Das Bild ist am Mittwoch in einem GTA-Forum veröffentlicht worden und sorgte für wilde Spekulationen bei den Fans des Open-World-Titels. Wie sich nun herausstellte, handelt es sich dabei um einen Screenshot aus dem Spiel "Wild West Online", einem neuen MMOG für den PC, zu dem noch in diesem Monat eine Kickstarter-Kampagne starten wird. Hier gibt's weitere Impressionen:

Das Entwicklerteam von 612 Games möchte mit Wild West Online eine Lücke schließen, da Red Dead Redemption bislang nicht für den PC erschienen ist - und auch Teil 2 bisher nur für Konsolen angekündigt wurde. In der kommenden Kickstarter-Kampagne möchte das Studio eine Gesamtsumme in Höhe von 250.000 US-Dollar erreichen. Je höher der Betrag steigt, desto mehr Funktionen und Spielmodi wird 612 Games in Wild West Online einbauen. Der Multiplayer-Titel wird ausschließlich PvP-Auseinandersetzungen in einer großen, offenen Spielwelt anbieten. Der Release ist derzeit für Ende des Jahres geplant. Fans von Red Dead Redemption 2 - das ebenfalls für eine Veröffentlichung Ende 2017 geplant ist - müssen also weiterhin auf neue Informationen von Rockstar Games warten. Weitere Infos findet ihr in einigen Tagen auch auf der offiziellen Webseite zu Wild West Online.

Quelle: GameSpot