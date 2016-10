Red Dead Redemption 2 bestätigt: Release auf PS4 und Xbox One, Trailer am Donnerstag

Rockstar Games kündigt Red Dead Redemption 2 an. Wie die Entwickler anhand einer kürzlich auf ihrer Webseite veröffentlichten Teaser-Grafik bestätigen, arbeiten sie derzeit an einer Fortsetzung der im Mai 2010 erschienenen Western-Action. Einen angepeilten Release-Zeitraum teilen die Entwickler ebenfalls mit: Red Dead Redemption 2 soll im Herbst 2017 auf den Markt kommen. Unklar bleibt, ob das Action-Adventure für PC erscheint - bislang werden nur PS4 und Xbox One genannt. Der Vorgänger kam bereits ausschließlich für PS3 und Xbox 360 in den Handel - PC-Spieler gingen leer aus. Völlig ausgeschlossen dürfte es allerdings nicht sein, dass sich Red Dead Redemption 2 zu einem späteren Zeitpunkt auch auf dem PC spielen lässt.

In Kürze soll ein erster Trailer zu Red Dead Redemption 2 ausgestrahlt werden. Auch hierfür liegt bereits ein Termin vor: Rockstar Games will das Video am Donnerstag veröffentlichen. Der Inhalt des Clips ist bislang unklar. Möglicherweise gehen die Entwickler auf die sieben Westernhelden ein, deren Silhouetten auf dem gestern veröffentlichten Artwork zu sehen waren. Eine Uhrzeit steht bereits fest: Das Video soll am 20. Oktober, um 17 Uhr deutscher Zeit, zu sehen sein. In einem Eintrag auf ihrer Webseite bestätigen die Entwickler zudem eine "neue Mehrspieler-Erfahrung". Möglich, dass wir im Debüt-Trailer auch hierzu erste Spielszenen zu sehen bekommen. Unsere Themenseite zu Red Dead Redemption 2 hält euch auf dem Laufenden.