Rockstar Games verschiebt Red Dead Redemption 2. Vor wenigen Tagen teilten die Entwickler mit, dass sie den angepeilten Release im Herbst 2017 nicht einhalten können. Der Termin wurde zur Ankündigung von Red Dead Redemption 2 im Oktober des vergangenen Jahres kommuniziert. Den aktuellen Planungen zufolge soll das Action-Adventure mit Wild-West-Schauplatz im Frühjahr 2018 erscheinen. Einen konkreten Termin nannte Rockstar Games bislang nicht.

Publisher Take-Two hat den Release-Zeitraum im Zuge seines aktuellen Geschäftsberichts immerhin etwas eingegrenzt. Die Veröffentlichung von RDR2 ist demnach für das nächste Geschäftsjahr geplant, das vom 1. April 2018 bis 31. März 2019 läuft. Mit einem Release von Red Dead Redemption 2 ist demnach nicht vor April des kommenden Jahres zu rechnen. Dass die Erwartungen an Red Dead Redemption 2 riesig sind, lässt sich den Umsatzprognosen des Publishers ebenfalls entnehmen. Take-Two erhofft sich für das nächste Fiskaljahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar. Neben Red Dead Redemption 2 soll im kommenden Jahr außerdem ein "langerwartetes, neues Spiel einer der größten 2K-Marken erscheinen". Um welches Spiel es sich dabei handelt, ist nicht bekannt - vermutet wird Borderlands 3.

Zur Release-Verschiebung von Red Dead Redemption 2 kommentierte Rockstar: "Das in den ewigen und erbarmungslosen Weiten im Herzen Amerikas angesiedelte Outlaw-Epos ist das erste Spiel von Rockstar, das von Grund auf für die neue Konsolengeneration entwickelt wird, und wir benötigen noch etwas mehr Zeit, um unseren Fans das bestmögliche Spielerlebnis bieten zu können." Rockstar sei fest davon überzeugt, "dass es richtig ist, ein Spiel erst dann zu veröffentlichen, wenn es fertiggestellt ist." Als kleines Trostpflaster veröffentlichten die Entwickler neue Screenshots - das Bildmaterial findet ihr in unserer Galerie. Der Release von RDR2 ist für PS4 und Xbox One geplant. Über eine mögliche PC-Version äußerte sich Rockstar Games bislang nicht.

Quelle: Gematsu