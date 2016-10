Red Dead Redemption 2 "nicht so erfolgreich wie GTA 5" - Erste Analysten-Einschätzungen

Rockstar Games hat Red Dead Redemption 2 bestätigt. Das Action-Adventure soll im Herbst 2017 zunächst für PS4 und Xbox One auf den Markt kommen - eine PC-Version erwähnten die Entwickler nicht. Der Hype um die Western-Action ist riesig: Sie beherrscht Foren und soziale Medien. Im Gespräch mit der englischsprachigen Webseite Gamingbolt.com äußert sich Branchen-Analyst Michael Pachter vorsichtig zu möglichen Verkaufszahlen. Er glaubt, dass sich Red Dead Redemption 2 nicht so erfolgreich verkaufen wird wie Rockstars GTA 5. Die Open-World-Action um die drei Protagonisten Michael, Trevor und Franklin verkaufte sich weltweit bislang mehr als 66 Millionen Mal. Für Red Dead Redemption 2 rechnet sich Pachter zwischen 15 und 20 Millionen Exemplare aus.

Allerdings führt der Analyst an, dass er sich in der Vergangenheit auch getäuscht habe. "Als GTA 3 auf den Markt kam, rechnete ich mit 325.000 Einheiten - ich habe mich um 25 Millionen verschätzt. Und als GTA 5 herauskam, dachte ich, es würde sich um die 35 Millionen Mal verkaufen", sagt der Analyst und ergänzt, dass er sich auch dieses Mal täuschen könnte. "Was ich damit sagen will: Man sollte das Talent von Rockstar Games nicht außer Acht lassen. Ihre Spiele sind wirklich interessant, so gut erstellt, so unterhaltsam. Entsprechend gibt es auch ein großes Publikum. Aber ich glaube, wenn man das Gameplay, die Story und Fan-Interessen miteinander vergleicht, lässt sich Red Dead eher mit Spielen wie Fallout 4 vergleichen - ein ebenfalls sehr gut gemachtes Spiel, aber nicht so groß wie ein Call of Duty", kommentiert Pachter.

In GTA reizt Spieler die Rolle des Bad Boys, der Zusammenschluss von Gruppen. Außerdem gäbe es jede Menge cooler Missionen - vergleichbare Dinge ließen sich in einem Western-Setting kaum umsetzen. "Allein die Waffen und die Transportmittel erlauben es nicht - es gibt keine Helikopter, Boote oder Autos. Es gibt Pferde", ergänzt der Analyst. Der Reiz eines GTA-Spiels dürfte entsprechend größer sein. "Daher glaube ich, dass sich Red Dead Redemption 2 zwischen 15 und 20 Millionen Mal verkauft. Ich wäre überrascht, würde Red Dead am Ende 40 Millionen erreichen", führt Pachter weiter fort.

Auf eine ähnliche Einschätzung kommen auch die Analysten von Cowen & Company. Die Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich Red Dead Redemption 2 mindestens 15 Millionen Mal verkauft. Der Vorgänger wurde bis August 2015 mehr als 14 Millionen Mal an den Handel ausgeliefert. Red Dead Redemption erschien 2010 für PS3 und Xbox 360. Red Dead Redemption 2 wurde am 18. Oktober 2016 für PS4 und Xbox One angekündigt. Der Release soll im Herbst 2017 erfolgen. Mit den geschätzten Verkaufszahlen von 15 bis 20 Millionen Exemplaren wäre Red Dead Redemption 2 weitaus erfolgreicher als sein Vorgänger.

Quellen: Gamespot, Gamingbolt