In der vergangenen Woche hat Rockstar Games nach wochenlangen Spekulationen Red Dead Redemption 2 offiziell mit einem ersten Trailer für Herbst 2017 angekündigt. Zur Enttäuschung der PC-Spieler wird das Open-World-Spiel jedoch vorerst nur für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Nun hat sich Analyst Michael Pachter in einem Interview mit Gamingbolt zu Wort gemeldet und über Red Dead Redemption 2 gesprochen. Demnach glaubt der Experte an einen späteren Release des Spiels für den PC:

"Die Schlüsselwörter sind hier "im Augenblick". Ich erinnere mich an die erste Ankündigung für GTA 5 im November 2011, die nur für Xbox 360 und PlayStation 3 war. Danach haben sie [Rockstar Games] bis Juni 2014 gewartet, also zweieinhalb Jahre nach der ersten Ankündigung, und es für PlayStation 4 und Xbox One bestätigt. Und dann einige Monate später wurde auch eine Version für den PC angekündigt, die 2015 erschienen ist." Im Internet gibt es bereits eine erste Petition, die einen Release für den PC fordern. Nach knapp einer Woche wurde hierfür knapp 40.000 Unterschriften gesammelt.

Darüber hinaus lobt Michael Pachter die brillanten Marketing-Techniken, die Rockstar Games für die Vermarktung von Red Dead Redemption 2 einsetzt. "Die Ankündigung [und der Trailer] kam in der Woche, in der Battlefield veröffentlicht wurde - ich glaube sie haben einen weiteren Trailer wenn Call of Duty erscheinen wird, weil sie die Schlagzeilen dominieren wollen. Das sind brillante Marketing-Leute. Hier sind wir nun und sprechen über Red Dead Redemption 2, was in einem Jahr erscheinen wird, und nicht über all die Spiele, die in den kommenden Wochen erscheinen werden." Weitere Meldungen zu Red Dead Redemption 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamingbolt