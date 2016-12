Red Dead Redemption 2: Mehrere Protagonisten wie in GTA 5? - weitere Gerüchte

Rockstar Games hat Red Dead Redemption 2 Ende Oktober zwar endlich angekündigt. Offizielle Informationen zu dem sehnlichst erwarteten Western-"Sequel" sind bis heute aber absolute Mangelware. Der damals gezeigte Teaser-Trailer zeigte lediglich schöne Landschaften, verriet über den eigentlichen Spielinhalt aber so gut wie gar nichts. Kein Wunder also, dass die Gerüchteküche brodelt. 4Chan-User "tripcode" will nun einige Details zu Red Dead Redemption 2 in Erfahrung gebracht haben. Nun ist 4Chan bekanntlich nicht unbedingt die verlässlichste Quelle für Gerüchte. Dementsprechend solltet ihr die folgenden Angaben natürlich mit Vorsicht lesen.

Laut "tripcode" werden in Red Dead Redemption 2 demnach drei spielbare Charaktere zur Auswahl stehen, genau wie bereits in GTA 5. Es soll sich um Mitglieder der Marston-Bande handeln. John selbst, der Protagonist von Red Dead Redemption (1), soll sich aber nicht darunter befinden. Im gleichen Atemzug bestätigte "tripcode" das bereits kursierende Gerücht, wonach es sich bei Red Dead Redemption 2 um ein Prequel handelt. Möglicherweise kristallisiert sich John Marston also erst gegen Ende der Storyline als neuer Anführer heraus.

Des Weiteren behauptet "tripcode", dass der Online-Modus von Red Dead Redemption 2 erst zu einem Zeitpunkt nach Release freigeschaltet wird. Dass Red Dead Redemption über ein Pendant verfügen wird, steht außer Frage. GTA Online ist trotz Problemen ein voller Erfolg und hat sich für Rockstar beziehungsweise Publisher Take-Two Interactive als wahre Goldgrube erwiesen. Red Dead Redemption 2 erscheint im Herbst 2017 für PS4 und Xbox One. Einen exakten Termin gibt es noch nicht. Die bisher wie erwähnt bislang äußerst spärlichen News und Infos findet ihr wie gewohnt gesammelt auf der Themenseite zu Rede Dead Redemption 2.

Quelle: RDR2.com