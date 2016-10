Red Dead Redemption 2: Große Trailer-Analyse - Das verrät das erste Video

Rockstar Games hat den ersten Red Dead Redemption 2 Trailer veröffentlicht. In unserem unten angefügten Video analysieren wir die Spielszenen, die im Debüt-Trailer zu sehen sind. Unsere Redakteure Christian Dörre und Lukas Schmid gehen die im Trailer zu sehenden Ausschnitte Schritt für Schritt durch und erläutern mögliche Hintergründe. Welche Szenen sind besonders hervorzuheben? Was sagt der Red Dead Redemption 2 Trailer über die Spielwelt aus? Und: Was lässt sich über die Charaktere sagen? Die Antworten auf die Fragen erhaltet ihr nach nur einem Klick auf die nachfolgend platzierte Trailer-Analyse.

Der erste Trailer zu Red Dead Redemption 2 wurde am 20. Oktober, um 17 Uhr, veröffentlicht. In den kommenden Wochen und Monaten dürften viele weitere Informationen und Einblicke in die Western-Action folgen. Bis zum Release bleibt den Entwicklern noch etwas Zeit: Red Dead Redemption 2 erscheint im Herbst 2017. Die Veröffentlichung ist zunächst ausschließlich auf den Konsolen geplant. Eine PC-Version kündigte Rockstar Games bislang nicht an.

Dass Red Dead Redemption 2 zu einem späteren Zeitpunkt jedoch für den PC erscheint, ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Derzeit versuchen Spieler mit einer Petition die Entwickler dazu zu bewegen, RDR2 auch für den PC umzusetzen. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Red Dead Redemption 2 im Auge. Dort laufen alle aktuellen News, Videos und Screenshots zusammen.