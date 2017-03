In den vergangenen Wochen haben sich Fans von Red Dead Redemption 2 auf die Suche nach neuen Informationen begeben. Auf der Internetseite GTAForums wurden alle bislang gefundenen Hinweise zusammengetragen. So entdeckte der Nutzer "Jabalous" vor einer Woche auf der Actors-Access-Webseite von Matt Bradford einen Eintrag zu Red Dead Redemption 2. Demnach sei der Schauspieler für Motion-Capturing-Aufnahmen des Charakters "Dutch" tätig gewesen. Dutch Van Der Linde war bereits im Vorgänger als Anführer der Dutch Bande zu sehen. Mittlerweile wurde der entsprechende Eintrag von Matt Bradford entfernt.

Ein weiterer Hinweis wurde im Profil von Darsteller Roger Grunwald gefunden, der für ein nicht genanntes Spiel von Rockstar Games und Take Two tätig war. So soll der Schauspieler die Rolle des deutschen Psychiaters "Menchen" übernommen haben. Auch dieser Eintrag wurde kürzlich entfernt. Neue Spekulationen um den Protagonisten von Red Dead Redemption 2 gibt es ebenfalls. Nutzer "Neudd" hat mehrere Twitter-Verbindungen von Schauspielern überprüft und ist dabei auf Darsteller Roger Clark gestoßen. Demnach habe Clark ähnliche Gesichtszüge wie der zentrale Charakter des Ankündigungs-Fotos. Zudem klingt auch die Stimme von Roger Clark nach der Sprecher-Stimme im ersten Trailer.

Erste Fans sind bereits davon überzeugt, insgesamt sieben Charaktere des Spiels anhand der Facebook-Profile ermittelt zu haben. Demnach sind Roger Clark, Benjamin Byron Davis, Steve J. Palmer, Gabriel Sloyer Ceron und Rob Wiethoff mit der Schauspielerin Cali Moore befreundet. Bekannt aus dieser Liste ist außerdem Rob Wiethoff, der dem Protagonisten John Marston aus Red Dead Redemption seine Stimme verliehen hat. Ob die Verbindungen zwischen den Schauspielern tatsächlich etwas mit dem kommenden Titel zu tun haben oder nur Zufall sind, bleibt natürlich unbekannt. Weitere Meldungen und Videos zu Red Dead Redemption 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GTAForum via GameStar