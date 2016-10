Nachdem Rockstar Games in den vergangenen Tagen bereits durch zwei Teaserbilder für Aufregung sorgte, war es gestern endlich soweit: Der Entwickler kündigte offiziell den Nachfolger zum Open-World-Western-Erfolg Red Dead Redemption aus dem Jahr 2010 an - allerdings (vorerst) nur für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One. Dass Red Dead Redemption 2, so der bisherige Titel des Nachfolgers, nicht für den PC angekündigt wurde, brachte dabei viele Nicht-Konsoleros auf die Palme - Spekulationen über das Warum und Petitionen für eine PC-Fassung füllten schnell das Netz. Auf Twitter meldete sich jetzt Paul Rutschynksy, Game Director bei Codemasters, mit einer Grafik zu Wort, die erklären könnte, warum Rockstar den PC so stiefmütterlich behandelt.





Das Bild zeigt eine Grafik des Marktforschungsinstituts SuperData, welche die Einnahmen Rockstars durch zusätzliche Inhalte wie beispielsweise kostenpflichtige DLCs für GTA 5 und GTA Online über die Jahre abbildet. Wie wir sehen, übersteigen die Einnahmen durch Zusatzinhalte auf den Konsolen die der PC-Fassung um ein Vielfaches. Und da Rockstar nicht nur durch den eigentlichen Verkauf von Grand Theft Auto 5, sondern auch über das äußerst erfolgreiche Geschäftsmodell GTA Online inzwischen über mehrere Jahre hinweg einen großen finanziellen Erfolg zu verbuchen hatte, kommt die Frage auf, ob sich die Entwicklung einer PC-Fassung von Read Dead Redemption 2 überhaupt lohnen würde.

Möglich wäre aber auch, dass Rockstar Games eine PC-Version nachreicht, wie das auch bei GTA 5 geschehen war. Das im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360 veröffentlichte Spiel hatte fast zwei Jahre später eine optisch aufgemöbeltere PC-Fassung erhalten - ein Grund für sicherlich nicht wenige Spieler und Fans der Konsolenfassung, noch einmal in stärkere Optik zu investieren und sich das Spiel ein weiteres Mal zu kaufen. Eine PC-Fassung, nachgereicht oder nicht, wäre jedenfalls eine Premiere für Rockstars Westernspiel-Reihe: Die Vorgänger Red Dead Revolver und Red Dead Redemption erschienen beide konsolenexklusiv. Möglicherweise erfahren wir morgen mehr, wenn um 17 Uhr deutscher Zeit der erste Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht werden soll.

Quelle: SuperData via Gamespilot