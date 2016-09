ReCore: Humorvoller Trailer zeigt Roboter Mack im Alltag

18.09.2016 um 14:15 Uhr Microsoft hat einen neuen Trailer zum kommenden ReCore veröffentlicht. Das humorvolle Video zeigt Roboter Mack in seinem normalen Alltag, wenn er mal nicht die Welt mit Hauptprotagonistin Joule Adams retten muss. Gemeinsam mit ein paar Hunden genießt Mack seine ruhige Zeit. ReCore erscheint am 16. September 2016 für Xbox One und den PC.

