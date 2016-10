ReCore: ​30 Minuten lange Demo veröffentlicht

Unentschlossene, die nicht wissen, ob ReCore das Spiel ist, mit dem sie ihre Freizeit verbringen wollen, können sich freuen. Denn Microsoft hat eine Demo für die PC- und Xbox-One-Version veröffentlicht.

Die Demo lässt euch 30 Minunten lang das Actionspiel ausprobieren. Habt ihr anschließend Lust bekommen, weiterzuspielen, dann schaltet ihr die Vollversion einfach durch einen Kauf frei und zockt weiter. Eure Achievement und euer Spielfortschritt werden übernommen. Die Demo stellt also eine ideale Möglichkeit dar, herauszufinden, ob ihr euch ReCore kaufen solltet. Alternativ lest ihr auch unseren Test zum Spiel.

Außerdem kündigte Microsoft die Veröffentlichung eines neuen Updates für das Spiel an. Mit diesem werden die Ladezeiten verringert und Verbesserungen an den Sounds und der Grafik vorgenommen. Zudem gibt es Änderungen an den Wegpunkten und Checkpoints sowie der Kollision und den Respawns.

Aaron Greenberg von Microsoft erklärt, dass es gerade für die Einführung einer neuen Marke wie ReCore besonders essentiell ist, das Spiel zu einer wichtigen Zeit in die Läden zu bringen. Der Release jetzt zur Vorweihnachtszeit soll dabei helfen, die Marke bekannt zu machen. Microsoft hofft nämlich, dass zu ReCore viele Fortsetzungen erscheinen können.

Quelle: Gamespot