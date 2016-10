Razer: Gaming-Konzern erwirbt Soundspezialisten THX

Razer, der unter Gamern bestens bekannte Hersteller von Computerzubehör, hat den einst von Star-Wars-Schöpfer George Lucas gegründeten Sound-Spezialisten-Konzern THX erworben - dies hat Razers Mitgründer und CEO Min-Liang Tan gegenüber dem Business Insider bestätigt. Über finanzielle Details schwieg sich der Firmenleiter aus, Tan machte jedoch klar, dass Razer und THX keine Fusion eingehen werden - stattdessen soll der Audiokonzern weiterhin separat operieren. Im Grunde soll sich also abseits vom Besitzer nicht viel ändern: "Mit Razer haben wir selbst eine Kultmarke kreiert, daher wissen wir, was die Leute von Kultmarken erwarten", so Tan im Interview. "Es geht nicht nur darum, eine Kultmarke zu erschaffen, es geht auch darum, den Erwartungen gerecht zu werden. Genau so ist das mit THX, deswegen wollen wir die Marke selbstständig bleiben lassen."

Als eigenständiges Unternehmen soll THX auch weiterhin Geräte und Kinos zertifizieren, während keiner der 50 Mitarbeiter entlassen werden soll. Laut Tan solle der Erwerb des Konzerns Razers führende Position im Gaming untermauern und die Marke in weitere Areale der Unterhaltungsindustrie expandieren lassen. "Wir sind nicht nur ein Gaming-Konzern, wir sind eine ganzheitliche Unterhaltungsfirma. Dies ist die Evolution von Entertainment und die Annäherung von Bereichen wie Gaming, Musik, Musikvideos, Film... [...] Spiele werden zu Filmen, Filme werden zu Spielen", so prognostiziert Tan. Inwiefern sich Razer das frisch erworbene THX in der Zukunft zunutze machen wird, erfahrt ihr wie gewohnt über unsere Themenseite.

Quelle: Business Insider via Shacknews