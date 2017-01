Wie der Geschäftsführer und Firmenmitgründer von Razer, Min-Liang Tan, in einem Facebook-Posting mitteilt, wurde das Unternehmen auf der CES 2017 in Las Vegas bestohlen. Laut Tan wurden zwei Prototypen des jüngst vorgestellten Gaming-Laptops mit drei 4K-Bildschirmen namens "Project Valerie", entwendet. Da Razer Industriespionage ziemlich ernst nimmt und aufs Heftigste verurteilt, wurde eine Belohnung in Höhe von 25.000 US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Indentifikation, Verhaftung und Verurteilung des Täters führen. Bei einem Erfolg, behält sich Razer das alleinige Recht vor, darüber zu entscheiden, wer und in welcher Höhe derjenige entlohnt wird. Das Angebot gilt zunächst ein Jahr lang, kann aber bei Bedarf durch Razer verlängert werden.



Laut Tan wurden zwei von insgesamt vier anwesenden Laptop-Prototypen aus einem Konferenzraum gestohlen. Der geschätzte Tatzeitpunkt wird als Sonntag, der 8. Januar 2017, um ungefähr 16:00 Uhr Ortstszeit angegeben. Informationen zu dem Vorfall können an 'legal@razerzone.com' gesendet werden. Razer wird kein Material zu dem Vorfall veröffentlichen, das Details über die Informanten beinhaltet, es sei denn, das Gesetz sieht es vor.

Dem Unternehmen liegt sehr viel daran, den Fall aufzulösen. Immerhin seien mehrere Monate an intensiver Entwicklung in besagtes Produkt geflossen. "Es ist Cheaten und Cheaten verträgt sich nicht mit uns", lässt sich der CEO von Razer in dem Facebook-Post zitieren. Mehr interessante News, Infos, Screenshot sund Videos zu Razer und seinen Produkten findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von dem Vorfall haltet könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!