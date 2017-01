Projekt Ariana bringt Spiel auf die komplette Wand

Mit Chroma hat Razer eine umfangreiche Plattform für Lichteffekte für Peripheriegeräte im Portfolio - bei Spielen wie Overwatch und Call of Duty: Black Ops 2 sind die Chroma-Effekte eingebaut. Auf der CES 2017 in Las Vegas stellt Razer die nächste Evolutionsstufe der Technik vor. Mit Projekt Ariana zeigt das Unternehmen ein beeindruckendes Konzept für einen HD-Videoprojektor, der mittels der Chroma-Software den gesamten Zockerraum mit der Grafik des jeweiligen Spiels erleuchtet. Die an die Wand projizierten Bilder dienen im Grunde als Bilderweiterung von Monitor oder Fernseher. Eine Demonstration könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer anschauen.

Dabei verspricht Hersteller Razer, dass Projekt Ariana Möbel und andere Objekte erkennt, die sich in der Umgebung befinden. Die integrierten 3D-Tiefenerkennungskameras kalibrieren sich per Software automatisch. "Projekt Ariana ist ein Konzeptdesign, das zeigt, wie die Kraft und das Potenzial der Razer Chroma-Plattform dabei helfen können, Spieler und Spiel näher zusammenzubringen", sagt Razer-Mitgründer und CEO Min-Liang Tan. "Videoprojektion, Multi-Farben-Beleuchtung und die intelligente Responsivität unserer Razer Chroma-Technologie verändern die Art zu spielen. Zusammen mit unseren Partnern arbeiten wir stetig an neuen Lösungen für eine visuell noch beeindruckendere und interaktivere Zukunft."

Und weiter: "Dies ist die Zukunft von Razer Chroma, wie wir sie uns vorstellen. Wir arbeiten an neuer Videoprojektions-Technologie, um Gamer in ihr Spiel hineinzuversetzen und noch mehr eintauchen lassen zu können. Wenn der Spieler buchstäblich vom Spiel umgeben ist, vervollständigt dies das gesamte Ökosystem des Spiels und überbrückt die sensorische Lücke zwischen Spieler und Spiel."