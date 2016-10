Rayman: SNES-Version nach 24 Jahren aufgetaucht

Der französische Gamedesigner Michel Ancel hat infolge der (erneuten) Ankündigung von Beyond Good & Evil 2 offenbar zunächst einmal eine große Aufräumaktion gestartet. Dabei fiel ihm unter anderem auch ein längst vergessener Prototyp in die Hände: Rayman für das Super Nintendo (SNES). Auf seiner Instagram-Seite gab Ancel den Fund nun bekannt. Tatsächlich befindet sich das Jump'n'Run sogar in einem spielbaren Zustand. Angeblich hätten überhaupt erst vier Menschen weltweit diese Fassung gesehen.

Bei der fast ein Vierteljahrhundert verschollenen SNES-Version von Rayman handelt es sich genau genommen sogar um das Originalspiel. Als Ancel mit Unterstützung von Ubisoft die Entwicklung 1994 startete, befand sich die beliebte Heimkonsole allerdings bereits auf dem absteigenden Ast. Ancel entschied deshalb, Rayman auf Ataris fürchterlich geflopptem Pseudo-64-Bitter Jaguar und Sonys erster Playstation zu veröffentlichen. Umsetzungen für weitere Plattformen folgten im Laufe der Jahre.

Einher mit dieser Entscheidung gingen einige grundlegende Änderungen am Spieldesign. So sollte Rayman auf SNES unter anderem über einen 2-Spieler-Koop-Modus verfügen. Auch die Grafik hatte einen anderen Stil. Selbst die Hintergrundstory war ursprünglich völlig anders angelegt. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob wir das originale Rayman nach einem Vierteljahrhundert vielleicht doch noch zu Gesicht bekommen. Wirklich wahrscheinlich ist das wohl nicht. Zum einen ist nicht bekannt, wie weit diese Fassung fortgeschritten ist. Zum anderen dürfte Rechteinhaber Ubisoft kaum Interesse an einer kostenlosen Veröffentlichung haben, wie von einigen Kommentatoren auf Instagram gewünscht. Die von Ancel in den Ring geworfene Umsetzung für Nintendo Switch, ist wohl eher als Scherz zu verstehen.