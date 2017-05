Rainbow Six: Siege: Operation Health soll das Spiel und den Updateprozess verbessern

Rainbow Six Siege ist für Ubisoft ein sehr wichtiger Titel. Um sicherzustellen, dass das Spiel auch auf längere Sicht weiterhin erfolgreich bleibt, wurde nun das System "Operation Health" angekündigt.

Health, da Ubisoft möchte, dass das Spiel weiter in einem "gesunden" Zustand bleibt. Dabei will Ubisoft sehr schnell Bugs fixen und auch regelmäßig technische Verbesserungen vornehmen. Um dies umsetzen zu können, wird die Art, wie in Zukunft Updates verteilt werden, überarbeitet. Dies geschieht durch "Operation Health" in drei Phasen.

Ein neues Update wird zunächst auf einen Testserver hochgeladen, wo es ausführlich getestet werden kann. Danach erscheint es erst für PC und dann für Konsolen. Dies bringt einige weitere Änderungen mit sich. Die Hong Kong Season muss in die Season 3 verschoben werden, die im August startet. Die Season 4 im November wird Süd-Korea mit sich bringen. Polen dagegen bekommt keine eigene Season mehr in "Jahr Zwei", dafür sind die GROM Operators zum Start von Season 3 und 4 verfügbar. Außerdem wird die Anzahl der neuen Maps auf drei reduziert. Darunter befindet sich auch die neueste Spanien-Karte.

Mit Operation Health soll die Community von Rainbow Six Siege zudem immer über alle kommenden Neuerungen informiert werden. Über den Testserver haben Spieler die Möglichkeit, ihr Feedback abzugeben und sich so an der Entwicklung des Spiels zu beteiligen. Während der Rainbow Six Pro League Finalspiele am 21. Mai wird es weitere Informationen geben.

Quelle: BluesNews