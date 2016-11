Ihr wisst nicht so recht, ob ihr euch das Actionspiel Rainbow Six: Siege kaufen solltet? Dann nehmt euch an diesem Wochenende nichts vor. Denn Ubisoft lässt euch vom 10. bis 13. November kostenlos spielen! Und das auf PC, der Xbox One und zum ersten Mal auch auf der Playstation 4!

Ubisoft hat aber noch mehr anzukündigen. Denn bald erscheint das große Update "Operation Red Crow". Dieses enthalt die neue Map Wolkenkratzer, welche hoch über den Straßen von Nagoya, Japan gelegen ist. Eure Aufgabe als Operator lautet, das organisierte Verbrechen in einer mit Yakuza gefüllten Villa auszuschalten. Dabei stehen euch die beiden Operator des japanischen Special-Assault-Teams (S.A.T.), Hibana und Echo zur Verfügung:

· Hibana besitzt die Fähigkeit, sich Zugang zu hochriskanten Bereichen zu verschaffen. Sie nutzt eine SuperNova und den Typ-89 als primäre Waffen.

· Echo dagegen ist ein taktischer Operator, der sich auf Technologien spezialisiert hat. Er nutzt eine SuperNova und das MP5SD4 als primäre Bewaffnung.

Wer den Season Pass von Rainbow Six: Siege besitzt, der sich schon ab dem 17. November in die "Operation Red Crow" stürzen, alle anderen spielen ab dem 24. November mit. Mehr über das Update erfahrt ihr am Sonntag, 13. November um 17:45 Uhr in einem Live-Stream über Twitch.

Außerdem finden am 12. und 13. November die Rainbow Six Pro League Season 3 Finals in den ESL Studios in Katowice, Polen statt. Dort kämpfen die besten Spieler von Tom Clancy's Rainbow Six Siege um ein Preisgeld in Höhe von 150.000 US-Dollar.