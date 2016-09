Exklusiv in Ubisofts hauseigenem Uplay Store ist bis 11. Oktober die sogenannte Rainbow Six: Siege - Starter Edition für lediglich 14,99 Euro erhältlich. Diese entspricht vom Umfang her prinzipiell der Standard Edition (momentan auf 29,99 Euro herabgesetzt). Allerdings bekommen Käufer nur Zugriff auf vier der insgesamt 20 Operatoren. Zwei werden automatisch aus der Auswahl der intuitivsten Operatoren zugeteilt. Zwei weitere können mit den 600 in der Starter Edition enthaltenen R6 Credits hinzugekauft werden.

Die übrigen Operatoren aus der Rainbow Six: Siege Standard Edition kosten ebenfalls 300 R6 Credits oder 12.500 Ansehen. Für die Post-Launch-Operatoren wird jeweils das Doppelte fällig. Alternativ kann zum Season-Pass für 29,99 Euro gegriffen werden, welcher mit der Starter Edition kompatibel ist. Wer gleich das ganze Taktik-Shooter-Paket will, greift zur Rainbow Six: Siege Gold Edition, die ab dem 6. Oktober auch als Retail-Box im Einzelhandel zu bekommen sein wird. Warum Genrefans auf jeden Fall einen Blick riskieren sollten, erfahrt ihr in unserem Test zu Rainbow Six: Siege.

Quelle: Uplay Store