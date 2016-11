Rainbow Six: Siege - Operation Red Crow beginnt heute

Heute erscheint mit Operation Red Crow die nächste Erweiterung zum Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. Season-Pass-Inhaber haben wie üblich eine Woche lang exklusiven Zugriff auf einen Großteil der neuen Inhalte. Die grundsätzlich kostenlose Freischaltung für alle anderen Spieler von Rainbow Six: Siege erfolgt am 24. November. Enthalten sind zwei neue Operatoren, die Wolkenkratzer-Map sowie Waffen-Skins und Features. Zudem gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten in Form der sogenannten Elite-Sets.

Schauplatz von Operation Red Crow ist das Land der aufgehenden Sonne. Die beiden Operatoren Hibana und Echo entstammen dementsprechend auch der real existierenden, japanischen Spezialeinheit S.A.T. (Special Assault Team). Operation Red Crow markiert das Ende der 1. Saison. In den kommenden zwölf Monaten will Ubisoft Rainbow Six: Siege aber auch weiterhin mit frischem Content versorgen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Rainbow Six: Siege.