Rainbow Six: Siege ist am 1. Dezember des vergangenen Jahres für PC, PS4 und Xbox One erschienen, hat inzwischen also fast ein Jahr auf dem Buckel. Während bei anderen Spielen der Support nach einem solchen Zeitraum nicht selten bereits wieder endet, ist das bei Ubisofts Taktik-Shooter nicht der Fall. Auf Twitter hat der Hersteller nun nämlich versprochen, Rainbow Six: Siege auch in den kommenden zwölf Monaten kontinuierlich mit weiteren Content-Updates versorgen zu wollen. Und auch danach muss natürlich nicht Schluss sein. Das dürfte von Spielerzahlen abhängen.

Bereits am 17. November, also übermorgen, startet Rainbow Six: Siege in die inzwischen 4. Saison. Dann haben Season-Pass-Inhaber Zugriff auf das nächste große Update "Operation Red Crow". Enthalten sind die neue Wolkenkratzer-Map sowie die beiden neuen Operatoren Hibana und Echo. Für die Allgemeinheit wird Operation Red Crow wie gewohnt eine Woche später freigegeben. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Rainbow Six: Siege.



The past year has been an incredible journey, and we are excited to have you join us for another full year of content! pic.twitter.com/2W9youloDJ — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 13. November 2016