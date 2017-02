Am heutigen 7. Februar beginnt die 2. Saison in Tom Clancy's Rainbow Six: Siege mit der Operation Velvet Shell. Bestandteil der gleichnamigen Erweiterung sind zwei neue Operatoren der spanischen Anti-Terror-Einheit Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) mit vier charakteristischen Waffendesigns und die ebenfalls neue Küste-Map (Coastline im Original). Während auf die Karte umgehend alle Spieler von Rainbow Six: Siege Zugriff haben, gilt das für die Operatoren wie gewohnt nicht. Diese bleiben eine Woche den Käufern des Year-2-Season-Pass vorbehalten.

Schauplatz von Operation Velvet Shell ist die meist sonnige Baleareninsel Ibiza mit ihren zahlreichen Bars und Nachtclubs. Die beiden GEO-Operatoren tragen die Namen Mira und Jackal und sprechen unterschiedliche Spielertypen an. Während Mira vor Kraft und Ausdauer nur so strotzt, zudem über Mechanik-Kenntnisse verfügt, ist Jackal auf die Verfolgung hochrangiger Ziele und das Abfangen von Rauschgiftlieferungen spezialisiert. Der neue Trailer unterhalb stellt sowohl den den Schauplatz als auch das Operatoren-Duo genauer vor. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Rainbow Six: Siege.