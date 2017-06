Kalypso Media hat einen neuen Trailer zu Railway Empire mit zur E3 2017 nach Los Angeles gebracht. Der nur etwa eine Minute lange Clip stellt einige grundlegende Features der Transportsimulation vor. Außerdem wurde auf der Messe eine leichte Verschiebung bekannt gegeben. Railway Empire erscheint nun nicht mehr, wie ursprünglich geplant, gegen Ende dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One, sondern erst im 1. Quartal 2018. Einen exakten Release-Termin gibt es nach wie vor nicht.

Railway Empire könnte als inoffizielle Fortsetzung von Sid Meier's inzwischen offenbar eingestellter Railroad-Tycoon-Reihe bezeichnet werden. Ziel des Spiels ist es demnach, ein ausgeklügeltes Eisenbahnstreckennetz mit eigenen Bahnhöfen, Wartungsgebäuden, Fabriken und Sehenswürdigkeiten zu errichten. Dummerweise verfolgen bis zu drei Rivalen dasselbe Ziel, was unweigerlich in Konflikten mündet. Schauplatz sind die Vereinigten Staaten. Die Kampagne beginnt in den 1830er Jahren. Alle weiteren bislang verfügbaren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Railway Empire.