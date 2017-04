Quantic Dream: Entwickler arbeitet wohl an unbekannten Projekten

Arbeitet Entwickler Quantic Dream neben Detroit: Become Human an weiteren Projekten? Neue Gerüchte deuten nun auf mindestens zwei - noch unangekündigte - Titel des französischen Teams hin. Die ehemaligen Autoren Joel Janisse und Zachary Parris haben in ihren LinkedIn-Accounts einige Details zu ihren Aufgaben bei Quantic Dream geteilt. Dort ist im Fall von Joel Janisse - neben Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human - die Rede von weiteren unangekündigten Projekten.

Und auch bei Zachary Parris ist die Rede von zumindest einem nicht bekannten Projekt bei Quantic Dream. Beide Autoren haben zwischen 2012 und 2014 am Standort Paris gearbeitet. Ob es sich dabei nun tatsächlich um neue Spiele handelt, oder lediglich um Konzept-Zeichnungen für bereits verworfene Projekte, ist noch nicht klar. Im Rahmen der kommenden E3 2017 in Los Angeles wird Quantic Dream wahrscheinlich neue Informationen zu Detroit: Become Human teilen.

Quelle: Twitter