Quake Champions: Beta-​Let's-Play des pfeilschnellen Mehrspieler-Shooters

07.05.2017 um 13:48 Uhr Quake Champions angespielt: Simon und Matti schauen sich den Mehrspieler-Shooter an, der sich aktuell in der Closed Beta befindet. Zum Auftakt der Video-Berichterstattung geben die beiden einen Überblick über das Spiel und probieren sich an einer Runde Deathmatch.

