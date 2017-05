Quake Champions: Reptilien-Heldin Sorlag spuckt auf ihre Gegner

Sorlag ist eine Reptilien-Jägerin aus einer anderen, postapokalyptischen Welt, welche durch ihre Unachtsamkeit durch ein Portal in die Arena des Online-Shooters Quake Champions gesogen wurde und dort nun bis in alle Ewigkeit kämpfen muss.

Sorlag kann ihre tödliche Fähigkeit "Acid Spit" nutzen, um ihre Feinde mit einer klebrigen Säure zu überziehen, die ihnen sofort und auch über Zeit Schaden zufügt, während sich die Säure durch die Rüstungen und das Fleisch ätzt. Außerdem kann sie sich mit zwei passiven Fähigkeiten geschickt durch die Arenen bewegen und ist vor ihren eigenen Säurepfützen geschützt, die Sie als Fallen auf den Boden spucken kann.

CHAMPION-PROFIL: Sorlag - Sorg-Fleischhändlerin

Startwerte

Gesundheit: 150

Rüstung: 50

Geschwindigkeit: 280

Aktive Fähigkeit - Acid Spit: Wenn Sorlag Ihre Gegner in die Ecke gedrängt hat oder in Sacrifice den Obelisken beschützen will, dann nutzt sie ihren "Acid Spit" als Zusatzwaffe. Sie spuckt die Säure auf Gegner, den Boden oder die Wände. Jeder, der die Pfütze berührt, erleidet sofort Schaden und wird vergiftet. Dadurch erleiden die Opfer auch über Zeit zusätzlichen Schaden.

Passive Fähigkeiten: Sorlag hat zwei passive Fähigkeiten. "Bunny Hop" erlaubt es ihr, immer schneller zu werden, wenn sie wiederholt in dieselbe Richtung springt. Mit diesem Skill ist sie außerdem sehr beweglich in der Luft. Die zweite Fähigkeit, "Acid Fiend", schützt sie vor Schaden durch ihren eigenen "Acid Spit".

Der Multiplayer-Shooter Quake Champions befindet sich aktuell in der Beta und soll auch im E-Sport-Bereich eine Rolle spielen.

Quelle: Pressemeldung