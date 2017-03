Quake Champions: Bekämpft euch in der Arena Blood Covenant - Video

In id Softwares kommendem Multiplayer-Shooter Quake Champions erwacht ihr in den Traumlanden, wo ihr bis in alle Ewigkeit Kämpfe ausfechten müsst. Ihr habt keine Hoffnung, jemals zu entkommen und nehmt an den Schlachten auf Leben und Tod teil. Eine der Arenen, in denen die Gefechte stattfinden, ist Blood Covenant.

Blood Covenant ist eine Art Tempel, der in einer merkwürdigen Dimension schwebt. Hier gibt es viele verwinkelte Gänge, Versteckmöglichkeiten für Hinterhalte aber auch freie Fläche, um euch direkt zu bekämpfen. Über die tiefen Abgründe schafft ihr es mit dem obligatorischen Rocket Jump. Wie es in Blood Covenant aussieht und welches Gameplay euch auf der Map erwartet, könnt ihr euch in einem neuen Trailer zum Shooter ansehen.

Quake Champions soll in wenigen Wochen in eine Closed Beta starten, für welche ihr euch schon jetzt auf der offiziellen Website anmelden dürft.

Quelle: Pressemeldung