Quake Champions: Öffentlicher Tech-Test und Sacrifice-Modus angekündigt

Derzeit findet die Closed Beta des ultraschnellen Online-Shooters Quake Champions statt. Für diesen Test braucht man einen Betacode, den man mit Glück erhält, wenn man sich auf der offiziellen Website anmeldet.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen will aber trotzdem Quake Champions ausprobieren möchte, der kann sich den 11. Mai rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag startet ein großer Tech-Test, der es jedem Spieler bis zum 21. Mai ermöglicht, mitzuspielen. Ihr könnt während der Zeit dieses Tests nach Lust und Laune mitspielen. Ihr müsst euch dann nur auf der offiziellen Website anmelden und könnt direkt losspielen.

Außerdem kündigten die Entwickler den neuen Sacrifice-Modus an. In diesem bekämpfen sich Teams bestehend aus je vier Spielern, wobei es wichtig ist, in diesem Modus genau den richtigen Champion zu wählen, da dieser über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Darüber hinaus endet das NDA am 12. Mai. Wer also ab Freitag, den 12. Mai aus dem Tech-Test von Quake Champions streamen oder öffentlich über das Spiel diskutieren möchte, der kann dies tun.

Quelle: Pressemeldung