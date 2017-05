Quake Champions: Erstes E-Sports-Turnier angekündigt

Vom 24. bis zum 27. August findet in Dallas, Texas die Quake Con statt. Während dieses Events veranstalten Bethesda und id Software auch das erste E-Sports-Turnier des ultraschnellen Multiplayer-Shooters Quake Champions.

Im teambasierten Sacrifice-Modus treten die Teilnehmer gegeneinander an. Wer sich qualifizieren will, muss an Qualifikationsmatches teilnehmen, die im Juni ausgetragen werden. Um euch vorzubereiten, solltet ihr den öffentlichen Tech-Test ausnutzen, der vom 12. bis 21. Mai stattfindet.

Außerdem stellen die Entwickler den neuen Champion Visor vor, der schon in Quake 3 Arena auftrat. Er ist ein kybernetischer Klon, dessen Körper mit Technik aufgewertet wurde. Er ist ein Produkt der Moskauer GRU, welche die perfekte Infanterie erschaffen wollte. Visor nutzt die aktive Fähigkeit Piercing Sight, wodurch er mittels des geronnenen Blutes in seiner Maske Gegner durch Wände hindurch sehen kann. Mit seiner passiven Fähigkeit ist es ihm möglich, sich mit sehr schneller Geschwindigkeit in der Arena bewegen.

CHAMPION-PROFIL: Visor - Kybernetischer Klon

Gesundheit: 125

125 Rüstung: 25

25 Geschwindigkeit: 300

Quelle: Pressemeldung