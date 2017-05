Pyre: Action-Rollenspiel der Bastion-Macher erscheint am 25. Juli für PC & PS4

Im vergangenen Jahr hat das Entwicklerteam von Supergiant Games das Action-Rollenspiel Pyre erstmals enthüllt. Das Studio ist unter anderem für die Spiele Bastion und Transistor verantwortlich. In einem neuen Eintrag auf dem PlayStation Blog hat Creative Director Greg Kasavin nun neue Details zum kommenden Pyre verraten. So wird das RPG noch in diesem Sommer für PC und PlayStation 4 erscheinen. So kann Pyre ab dem 25. Juli 2017 in den jeweiligen Stores heruntergeladen werden.

Anders als in Bastion und Transistor übernimmt der Spieler in Pyre die Kontrolle über drei verschiedene Charaktere unterschiedlicher Größe - klein, mittel und groß. Alle Figuren haben die gleichen Fähigkeiten, die jedoch unterschiedlich genutzt werden können. So kann sich der kleine Charakter deutlich schneller auf der Karte bewegen, sein sogenannter Aura Blast hat jedoch nur eine geringe Reichweite. Der große Charakter hingegen ist zwar deutlich langsamer unterwegs, hat jedoch eine viel größere Reichweite beim Angriff.

Darüber hinaus bietet Supergiant Games erstmals einen Multiplayer-Modus an, der ähnlich wie der Einzelspieler-Modus ablaufen wird. Das Action-Rollenspiel kann ab sofort auf Steam und im PlayStation Store für 19,99 Euro vorbestellt werden. PlayStation Plus-Besitzer sowie frühe Vorbesteller auf Steam erhalten derzeit einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Weitere Meldungen zu Pyre findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers