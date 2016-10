Psychonauts 2: ​Erster Gameplay-Trailer zeigt neuen Look und vetraute Charaktere

Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Tim Schafer und sein Studio Double Fine Productions Psychonauts 2 erfolgreich per Crowdfunding finanziert und das Ziel von 3,3 Millionen US-Dollar erreicht haben. Seitdem arbeitete das Team mit Hochdruck am Nachfolger des mittlerweile als Klassiker einzustufenden Jump & Runs aus dem Jahr 2005. er Release des Action-Adventures soll im Herbst 2018 auf PC, PS4 und Xbox One erfolgen.

Nun hat Double Fine ein Video veröffentlicht, in dem erste Gameplay-Szenen aus Psychonauts 2 gezeigt werden. Den Clip eröffnet Tim Schafer selbst und verkündet, dass das Crowdfunding-Geld genehmigt wurde und nun eingesammelt werden kann, um es in die Entwicklung einfließen zu lassen. Beruhigend, denn damit steht dem finalen Release nun anscheinend nichts mehr im Wege. Weiterhin werden Szenen aus der jetzigen Phase des Games präsentiert. Man sieht ein Demolevel, dass ein Nachbau des ersten Levels von Psychonauts ist, das aber in der neuen Engine dargestellt wird und mit deutlich mehr Details punktet. Raz, ein altbekanntes Gesicht und Protagonist im Vorgänger, läuft und springt dort durch die Spielwelt und vermittelt so den Entwicklern ein Gefühl für die Bewegungsabläufe und die Relationen. So werden beispielsweise Sprünge getestet und optimiert, aber auch ausgelotet, wo im fertigen Spiel die "Points of Interest" gesetzt werden, beispielsweise versteckte Schätze und mehr.

Der zweite Teil des Psychonauts 2-Clips zeigt eine Testumgebung, in dem Raz einige seiner neuen Moves und Kräfte ausprobiert. Obwohl die gezeigten Szenen schon sehr gut und vielversprechend ausehen, muss man bedenken, dass sich das SPiel noch in der Entwicklung befindet und noch sehr weit weg vom finalen Status ist. Wer gefallen an Psychonauts 2 findet und das Spiel finanziell unterstützen möchte, kann das immer noch machen. Auf fig.co nimmt das Studio finanzielle Zuwendungen dankend an. Mehr interessante News, Infos, Videos und Screenshots zu Psychonauts 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.