Project Wight: Ehemalige Dice-Entwickler arbeiten an Horror-Action-RPG

Wieso muss man in Rollenspielen eigentlich meistens der Held sein? Sind die Monster, die man bekämpft immer wirklich von Grund auf Böse?

Im Action-RPG Project Wight werden diese Fragen beantwortet. Ihr seid ein Wight, ein Wesen, das in dunklen Höhlen lebt und irgendwie an Gollum aus Der Herr der Ringe erinnert. Ihr lebt zur Zeit der Wikinger und fürchtet um euer Leben. Denn die Nordmänner haben es auf eure Art abgesehen. Sie machen Jagd auf jeden Wight, den sie entdecken. So auch auf eure Eltern. Ihr beginnt in einer Höhle und bekommt mit, wie euer Vater von den Wikingern getötet und zerstückelt wird. Daraufhin schwört ihr Rache. Da ihr allerdings noch ein Kind eurer Gattung seid, könnt ihr gegen die schwerbewaffneten Krieger kaum etwas ausrichten. Und so müsst ihr erst einmal fliehen, um zu wachsen...

Project Wight wird von ehemaligen Dice-Entwickler rund um David Goldfarb, dem früheren Lead Designer von Battlefield 3, entwickelt. Das Action-Rollenspiel bietet sowohl Horror- als auch Survivalelemente und will euch in eine große, offene Spielwelt entführen. Ein erstes Video erweckt ein wenig den Eindruck des Action-RPG-Klassikers Dark Messiah of Might & Magic. Ob Project Wight aber wirklich in diese Richtung geht, werden wir erst noch sehen.

Für die wirklich gelungene Optik sorgt im Übrigen die Unity-Engine, die man aber kaum wiedererkennt. Ein Erscheinungstermin für Project Wight steht momentan ebenso wenig fest wie die Plattformen, für welche das interessante Spiel erscheinen soll.

Quelle: Game Informer