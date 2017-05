03:01

Project Cars 2: ​Video-Vorschau zur Racing-Sim

07.05.2017 um 13:15 Uhr Gentlemen, start your engines! Project Cars 2 steht in den Startlöchern und kämpft 2017 um die Spitzenposition im Starterfeld der Rennsimulationen. Die Entwickler von Slightly Mad Studios begeben sich damit in den direkten Konkurrenzkampf mit kommenden Titeln wie Gran Turismo: Sport oder Forza Motorsport 7. Dass man diese Rivalen aber nicht fürchten muss, zeigte bereits die erste ausführliche Anspielrunde der PC-Version.

