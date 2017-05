Project Cars 2: Die jetzt erhältlichen Vorbesteller-Editionen im Detail

Project Cars 2 kann ab sofort vorbestellt werden. Folgende drei Ausgaben können bei Amazon und Co. geordert werden: Limited Edition für 59,99 (PC) beziehungsweise 69,99 Euro (PS4, Xbone) mit Sticker Bogen, Steelbook, Japanese Car Pack; Collector's Edition für 149,99 / 159,99 Euro (plus Esport Live VIP Pass, Artbook, McLaren 720S im Maßstab 1/43, Season-Pass, Motorsport-Pack-DLC) und Ultra Edition für 419,99 / 429,99 Euro (plus McLaren 720S in 1/12 [anstelle des 1/43-Modells], signiertes Poster, Schirmmütze, McLaren-Sketchbook).

Project Cars 2 soll gegen Ende 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Einen konkreten Release-Termin hat die erneut bei Slightly Mad Studios in Entwicklung befindliche Rennsimulation nach wie vor nicht. Wer auch nach Veröffentlichung Zugriff auf neue Inhalte (Tracks, Fahrzeuge, Zubehörteile etc.) haben möchte, greift zum Season-Pass für 29,99 Euro. Dieser ist in der Collector's und der Ultra Edition wie erwähnt bereits enthalten. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Project Cars 2.