Project Cars 2: ​Release schon im September 2017 denkbar

Project Cars 2 (PC, PS4, Xbox One) erscheint unter Umständen schon früher als bislang angenommen. Im offiziellen Forum zum Racing-Sequel verriet Ian Bell, CEO von Entwickler Slightly Mad Studios, dass es mit einem Release im September 2017 klappen könnte. Bestätigt wurde Project Cars 2 zwar bereits Mitte 2015, also fast unmittelbar nach dem (finalen) Release des Erstlings. Fahrt aufgenommen hat die Entwicklung aber erst im Mai des vergangenen Jahres. In der Zwischenzeit veröffentlichte Slightly Mad Studios diverse Updates und DLCs für Project Cars sowie eine Game of the Year Edition.

Project Cars 2 soll den Machern zufolge deutlich "simulationslastiger" ausfallen als der Vorgänger. Slightly Mad Studios verspricht diesbezügliche Änderungen bei Dingen wie allgemeiner Fahrphysik, Antrieb, Differential und Reifenabnutzung. Auch optisch will man einen Schritt nach vorne machen. Dafür bekam Project Cars 2 ein neues Render-System verpasst. Finanziert wird Project Cars 2 ebenfalls wieder per Crowdfunding. Die Entwicklung kann mit Beträgen zwischen 50 und satten 10.000 Dollar unterstützt werden. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Proejct Cars 2.

Quelle: Project Cars Forum