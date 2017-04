Project Cars 2 in der Hands-on-Vorschau: ​Ein Fest für Raser

Rennspiele erleben im Jahr 2017 ein waschechtes Revival. Allen voran schrauben Kazunori Yamauchi und Polyphony Digital an dem exklusiv für Playstation 4 erscheinenden Gran Turismo: Sport. Im Windschatten dieses Riesen fahren allerdings noch etliche andere Titel mit. Codemasters lockt etwa mit Dirt 4 auf die Rallye-Piste und bietet zudem den alljährlichen Lizenzflitzer F1 2017 auf. Die italienischen Motorsport-Experten Milestone liefern neben Moto GP 17 die Offroad-Alternative Gravel. Und Microsoft bastelt ja bekanntlich auch an Forza Motorsport 7. Doch die besten Chancen auf das Genre-Spitzenfeld besitzt vielleicht Slightly Mad Studios mit Project Cars 2. Bereits der 2015 veröffentlichte Vorgänger besaß alle Tugenden für ein wirklich großes Rennspiel, doch gerade die Konsolenversion krankte an vielen Programmfehlern, welche die Freude auf der Strecke merklich schmälerten.





Mit dem zweiten Teil soll sich das ändern! Die in London angesiedelten Slightly Mad Studios integrieren nicht nur über 170 authentisch nachgebaute Fahrzeuge in das Spiel, sondern auch acht verschiedene Renndisziplinen. Darunter auch Rallycross, das Hobby-Rennpiloten mit hoch motorisierten Maschinen abwechselnd über Asphalt- und Schotterabschnitte schickt. Bei unserer ersten richtig ausführlichen Anspielrunde zeigt Project Cars 2 nicht nur seine Vielfältigkeit, sondern fordert auch den Fahrern alles ab.

Mit Vollgas über den Red Bull Ring: Project Cars 2 ist ein optischer Leckerbissen und spiegelt die echten Strecken erstklassig wider. Besonders gut gefallen uns die vielen kleinen Details abseits der Strecke. Quelle: PC Games

Erste Fahrversuche

Die Probefahrt in den Büros von Bandai Namco Entertainment Deutschland fand unter idealen Bedingungen statt. Ein Highend-Rechner sorgte für ruckelfreie 4K-Optik und ein Thrustmaster G300RS Lenkrad samt Rennsitz für die notwendige Authentizität. Denn in Project Cars 2 sollen wir nicht nur über die Strecken fahren, wir sollen sie spüren.

Gerade bei Nacht sehen einige Strecken - wie hier etwa Long Beach - einfach klasse aus. Die leuchtende Brücke erstrahlt erst bei Nacht in buntem Licht. Quelle: PC Games Das erste Rennen entführt uns auf den Rallycross-Kurs von Daytona. Als Fahrzeug bekommen wir einen Olsbergs RX Supercar Lite vorgegeben. Bei sonnigem Wetter geht es erstmals auf die Strecke und schon nach wenigen Momenten bekommen wir die volle Härte des Rallycross zu spüren. Wir erwischen den ersten Übergang zwischen Asphalt und Schotterpiste mit zu viel Tempo und unser Flitzer schert unbarmherzig aus. Wir versuchen, den Wagen abzufangen, schleudern jedoch ins Aus. Die darauffolgenden Runden begehen wir weniger übermütig und gewöhnen uns so langsam an den Kurs.

In Rallycross-Rennen sind die Strecken für Unkundige nicht klar gekennzeichnet. Hinweisschilder fehlen nahezu völlig und so kommt es gerade zu Beginn auf gute Übersicht und schnelle Reaktionen an. Außerdem treffen wir sogar auf spektakuläre Hindernisse. Kurz hinter der besagten Haarnadelkurve wartet eine Sprungschanze auf uns. Das Problem: Nehmen wir die vorherige Kehre falsch, erwischen wir das Hindernis nicht ideal und landen schräg oder überschlagen uns sogar. Streckenkenntnisse und das präzise Abpassen der Bremspunkte entscheiden in diesem Fall über Bestzeit oder Totalausfall.

Die Konkurrenz ist hart

Liefen die Einführungsrunden noch auf einem leeren Parcours ab, geht es in der zweiten Phase des Hands-On-Tests mit konkurrierenden Computer-Piloten zur Sache. Deren Verhalten stellen wir vorab mit Schiebereglern ein und bestimmen Fähigkeiten sowie Aggressivität. Bei dem Wert 100 sollte man sich besser vor den Burschen in Acht nehmen, bei 0 hingegen fahren sie nur brav ihren Stiefel runter.

Gut erkennbar: Optionale Fahrhilfen, wie beispielsweise eine dynamische Ideallinie, erleichtern den Einstieg und geben Tipps für den idealen Bremspunkt. Quelle: PC Games Wir wählen mittlere Werte für die KI und stellen im Rennen fest, dass die Kameraden nicht von Pappe sind. Sie kämpfen eisern um die Ideallinie und nehmen wenig Rücksicht auf die Konkurrenz. Das führt zu teils heftigen Rempeleien, die über den normalen Lackaustausch hinausgehen. Bei einem Hindernis etwa schubst uns ein Widersacher hart nach außen und sorgt so für einen formschönen Dreher unseres Fahrzeugs. Allerdings sei an dieser Stelle gesagt, dass die Entwickler noch am Computer-Verhalten arbeiten.

Auf jeden Fall beweisen diese Erfahrungen, dass Slightly Mad Studios auch in diesem Jahr an hervorragenden KI-Fahrern feilt. Selbst derartige Extrembeispiele wirken sehr natürlich und stellen letztlich eine gute Vorbereitung auf den umfangreichen Online-Modus dar. Im Duell mit anderen Spielern erwarten wir gerade auf den eng abgesteckten Rallycross-Strecken mächtig Chaos, sicher garniert mit Schimpftiraden und so manchem Wutausbruch.

Ansichtssache

Mal von der beinharten Gegner-KI abgesehen, präsentiert sich Project Cars 2 gerade technisch in ausgezeichneter Frühform. An blank gewienerte Autos haben wir uns im Jahr 2017 längst gewöhnt. Deshalb überzeugen uns speziell die Effekte abseits der hübschen Karossen. Im Zweikampf mit anderen Fahrern wirbeln die Fahrzeuge beispielsweise realistisch Dreck und Schotter von der Strecke auf - das verringert die Sichtweite spürbar.

Project Cars 2 bietet eine ganze Fülle an Kameraperspektiven und wartet mit gleich zwei Cockpit-Modi auf. Mit der Standardkamera sitzen wir vergleichsweise fest im Sattel und sehen die Hände unserer Spielfigur am Lenkrad. Deutlich dynamischer stellt sich die Helmkamera heraus. Bei Sprüngen oder schnell gefahrenen Kurven neigt sich die Ansicht leicht oder schüttelt einen sogar munter durch. Zudem beeinflusst dieser Sichtmodus die Akustik. Geräusche nimmt man dann merklich gedämpft wahr.

Von Olaf Bleich



& Benedikt Plass-Fleßenkämper

Autor

& Christian Dörre

Redakteur

30.04.2017 um 11:00 Uhr Eigenen Artikel schreiben