Project Cars 2: Native 4K-Auflösung und 60 Fps auf Xbox One X

Project Cars 2 scheint auf der Xbox One X ein wahrer Technik-Leckerbissen zu werden. Wie die Entwickler von Slightly Mad Studios gegenüber der niederländischen Webseite Gamersnet.nl mitteilen, soll das Rennspiel auf der leistungsstarken Xbox-Konsole in einer nativen Auflösung von 4K bei 60 Bildern pro Sekunde laufen. Welche Auflösung Project Cars 2 auf der PS4 Pro erreicht, wollten die Entwickler bislang nicht sagen - konkrete Details erwarten wir für die nächsten Wochen.

Gegenüber PC Games bestätigte Slightly Mad Studios zur E3 2017, dass 1080p und 60 Bilder das erklärte Ziel auf jeder Plattform seien. Am PC wird bei Project Cars 2 - je nach Hardware-Ausstattung - deutlich mehr geboten als auf den Konsolen. Theoretisch kann das Rennspiel auf dem PC in einer Auflösung von bis zu 12K dargestellt werden. Zudem bietet Project Cars 2 in den Einstellungen einen Support für eine 21:9-Bildratio an.

Im E3-Gespräch betonten die Entwickler, nahezu jede Vorliebe in Bezug auf Format, Auflösung und Co. berücksichtigen zu wollen. Auch eine Unterstützung der VR-Brillen Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR ist geplant. Wie sich das Rennspiel spielt, lest ihr in unserer großen E3-Vorschau zu Project Cars 2. Das Rennspiel soll am 22. September erscheinen. Die Veröffentlichung von Microsofts Xbox One X ist für den 7. November geplant.

Quelle: Gamersnet.nl