Project CARS 2 - Video: GeForce-1080-Gameplay mit Ultra-Settings

Von Nvidia gibt's heute ein neues Gameplay-Video zu Project Cars 2. Die Spielszenen wurden mit einer High-End-Grafikkarte vom Typ GeForce GTX 1080 aufgezeichnet, also nicht mit der gerade vorgestellten und nochmals deutlich leistungsstärkeren Ti-Variante. Damit soll Project Cars 2 in der extrem hohen 4K-Auflösung mit flüssigen 60 Fps bei Ultra-Einstellungen laufen. Interessanterweise gibt Nvidia in der Videobeschreibung an, Project Cars 2 erscheine schon "bald" für den PC. Entwickler Slightly Mad hingegen spricht von einem Release frühestens im September 2017.

Slightly Mad möchte bei Project Cars 2 alle Kritikpunkte am bereits gelungenen Vorgänger ausmerzen. So soll das Sequel simulationslastiger ausfallen. Außerdem wurde der Umfang enorm erweitert. So sollen beispielsweise 170 Lizenz-Karossen über die 56 Track (davon 36 aus Teil 1) bewegt werden können. Zudem gibt es neue Modi und offiziellen Support für die VR-Headsets Oculus Rift und HTC Vive ab Launch. Bezüglich Playstation VR ist die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. In der Mache ist Project Cars 2 nämlich nicht nur für PC, sondern PS4 und Xbox One. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Project Cars 2.

