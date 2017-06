Am 22. September erscheint Project Cars 2 und bringt unter anderem realistisch berechnete Reifenphysik, extrem detailliert gestaltete Rennstrecken, einen größeren Fuhrpark und eine neue Art von dynamischem Wetterwechsel mit sich. Alle Infos dazu finden sich in unserer E3-Vorschau zum Rennspiel.



Wie im Rahmen der E3-Präsentation verraten wurde, können sich Technik-Fetischisten zudem auf ein sehr cooles Versprechen freuen: Egal auf welcher Plattform, also PC, PS4 oder Xbox One, sind 60 Bilder pro Sekunde und 1080p das erklärte Ziel der Entwickler - am PC wird natürlich, je nach Maschine, noch deutlich mehr geboten. Wie viel mehr, ist dann aber doch beeindruckend: Wer eine entsprechende Monster-Maschine besitzt, kann in Project Cars sogar theoretisch in 12k-Auflösung über die Piste rattern - viel Glück bei der Suche nach einem entsprechenden Monitor!

Das ist aber noch nicht alles: Um alle Gaming-Enthusiasten - also auch jene mit Special-Equipment - glücklich zu machen, wird auch eine 21:9-Bildratio angeboten. Und ansonsten gilt: Die Entwickler versuchen so ziemlich jede Vorliebe in Bezug auf Format, Auflösung und Co. zu berücksichtigen. Zu guter Letzt werden auch die VR-Brillen Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR von Haus aus unterstützt; auch wenn die Grafik des Spiels in dieser Darstellung leidet, können wir anhand eines Anspieltermins bestätigen, dass die Immersion hier sehr gut gelungen ist.