Obwohl noch nicht einmal offiziell von Hersteller Konami angekündigt, sind schon die ersten, und zwar sehr konkreten, Details zu Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018) durchgesickert. Geplaudert hat Microsoft. Im Onlinestore des Konsolenherstellers ist nun nämlich, wohl unbeabsichtigt, bereits die Produktseite zu Pro Evolution Soccer 2018 aufgetaucht. Erscheinen soll der ewige FIFA-Konkurrent demnach am 14. September 2017. Obwohl bei Microsoft logischerweise nur die Rede von der Xbox-One-Fassung ist, befindet sich Pro Evolution Soccer 2018 definitiv auch für PC und PS4 in der Mache. Ob Nintendos Switch mit einer Umsetzung bedacht wird, bleibt abzuwarten. Bei FIFA 18 ist das der Fall.

An, im Vergleich zu PES 2017, "neuen" Features soll Pro Evolution Soccer 2018 Folgendes bieten: Gameplay-Meisterklasse (Strategisches Dribbling, Real Touch+, neue Standardsituationen), Optische Überarbeitung (neue Menüs, echte Spielerbilder), PES League Integration (neue Modi), Online-Koop-Modus, Zufallsauswahl-Partie, verbesserte Meister-Liga (neue Vorbereitungsturniere, verbessertes Transfersystem, aufpolierte Grafik), optimierte Fox Engine (neue Beleuchtung, überarbeitete Spielermodelle, bessere Animationen).

Eine Handvoll Screenshots zu Pro Evolution Soccer 2018 gibt es ebenfalls schon. Zu finden sind diese in der Galerie. Auch wenn es sich bei all dem genau genommen noch um unbestätigte Einzelheiten handelt, ist von der Richtigkeit auszugehen. Konami will Pro Evolution Soccer 2018 übrigens noch in diesem Monat, also nicht erst auf der E3 2017 Mitte Juni, erstmals präsentieren. Auch bewegte Bilder sind dann zu erwarten.

Quelle: Microsoft Store