PES 2018 kommt. Nachdem Microsoft bereits frühzeitig Infos zur neuen Fußballsimulation verraten hatte, machte Konami den Kicker nun offiziell. Pro Evolution Soccer 2018 soll am 14. September auf den Markt kommen und eine Vielzahl neuer Funktionen enthalten. "PES 2018 bietet mehr Neuerungen als jeder andere PES-Titel der vergangenen zehn Jahre; kein Bestandteil des Spiels blieb unverändert", teilt Konami zur Ankündigung mit. Durch neue Ergänzungen innerhalb des Kontroll-Systems soll das Spielgeschehen dynamischer ausfallen als beim Vorgänger. "Zugleich ist der Zugriff auf die vielen taktischen Facetten von PES 2018 mithilfe eines neuen User Interface einfacher möglich denn je", ergänzt Konami.

Der Hersteller verspricht Spiele mit einem realistischen Tempo und ein neues strategisches Dribbling-System, das eine bessere Kontrolle bietet, etwa durch kontextbezogenes Abschirmen, um den Ballbesitz zu sichern. Mit dem Analog-Stick können bei PES 2018 Tricks ausgeführt werden, um sich elegant an den Verteidigern vorbeizuspielen. Neu mit dabei ist der sogenannte Real-Touch-Plus-Prozess, in dem Spieler mit zulässigen Körperteilen wie Brust, Kopf oder Oberschenkeln auf ein Zuspiel reagieren und den Ball in Abhängigkeit von Anflughöhe und -geschwindigkeit unter Kontrolle bringen sollen. Für Pro Evolution Soccer 2018 will Konami außerdem die Standardsituationen komplett überarbeiten, insbesondere auch Strafstöße und die Ausführung des Anstoßes durch einen einzelnen Spieler.

Bessere Grafik, runderneuerte Animationen

Die Grafiken und Visuals wollen die Entwickler für PES 2018 ebenfalls verbessern. "Ein neues Real-Capture-System stellt lebensechte Lichtverhältnisse bei Tag- und Abendspielen sicher. Zugleich wurden mehr als 20.000 einzelne Komponenten wirklichkeitsgetreu nachgebildet, um Rasen, Tunnel und die Umgebungen der Stadien wie dem Signal Iduna Park und Camp Nou abzubilden", kommentiert Konami. Auch in diesem Jahr hat Konami wieder Motion-Capturing-Aufnahmen mit den Spielern angefertigt, um deren Verhalten möglichst originalgetreu nachbilden zu können.

Dafür sollen die Ingame-Animationen des Spiels komplett überarbeitet worden sein. Konami weiter: "Grundsätzliche Bewegungen wie das Gehen, Drehen und auch die Körperhaltung der Spieler wurden gleichfalls runderneuert, ebenso wie die Spielermodelle. Insbesondere die Trikots und die Weise, wie diese sich den unterschiedlichen Körperformen der Spieler anpassen, sind nun noch variantenreicher gestaltet."





Neben einer 11-gegen-11 Online-Option und der myClub Herausforderung gibt es bei PES 2018 kooperative 2-gegen-2 und 3-gegen-3 Modi mit Support für lokale Gäste. Die Zufallspartie kehrt zurück mit neuen Inhalten, während die Meister Liga nun über Vor-Saison-Turniere verfügt, ein neues Transfer-System, Interviews vor den Spielen und Einblicke in die Mannschaftskabinen. Um das Thema E-Sport weiter zu stärken, integriert Konami die PES League direkt ins Hauptspiel.

PC-Version auf Augenhöhe mit Konsolen-Fassungen

PES 2018 erscheint für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360. "Das Spiel wird ebenfalls über Steam verfügbar sein: Speziell diese PC-Version wurde substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation", verspricht Konami. Eine Version für Nintendo Switch kündigte der Publisher nicht an.

Vorbesteller der digitalen FC Barcelona Special Edition für PS4, Xbox One oder Steam erhalten zum Start ergänzende Inhalte - inklusive 1.000 myClub-Münzen und fünf myClub-Spieleragenten. Darunter sind ein UEFA Champions League Spieler sowie ein aktueller Spieler und eine Legende des FC Barcelona.